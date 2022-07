Suspeitas de tráfico são presas na BR-116 com mais de 50 kg de maconha

Duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas foram presas após serem flagradas 53,55 kg de maconha durante abordagem a ônibus de viagem na BR-116, trecho de Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante aconteceu no Km 429, na noite de quinta-feira, 15. O ônibus fazia o itinerário São Paulo (SP) x Natal (RN). Foi dada ordem de parada ao veículo e realizado os procedimentos de fiscalização.

De acordo com a PRF, ao subirem no ônibus e conversarem com os passageiros, os policiais decidiram vistoriar o compartimento de bagagem. A cadela K9 Raia sinalizou que dentro de quatro malas, havia droga. Com a indicação positiva, a equipe revistou as bagagens e encontrou fardos de maconha.

Por meio da checagem dos tíquetes de bagagens, foi identificado que duas passageiras eram as responsáveis pelo transporte dos tijolos de maconha. A dupla relatou que se conheciam e que pegaram as malas na região do Braz, em São Paulo e ganhariam R$ 1.000 reais (cada uma) para levar o material ilícito até a cidade de Caruaru (PE).

A PRF informou que as suspeitas receberam voz de flagrante delito e a ocorrência foi apresentada com todo produto apreendido na Delegacia de Polícia Judiciária em Feira de Santana (BA), para adoção das providências cabíveis. Elas responderão na Justiça pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei de tóxicos).