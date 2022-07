Três homens morrem em confronto com a polícia em Santa Bárbara

Um confronto entre policiais militares e cerca de dez homens armados resultou na morte de três dentre eles na tarde desta terça-feira, 12, no município de Santa Bárbara, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com as autoridades, equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Nordeste) e do 16° Batalhão de Polícia Militar (16º BPM/Serrinha) receberam informações sobre um grupo de indivíduos que estariam traficando drogas no povoado de Pedra de Fogo.

Os agentes se deslocaram até o endereço indicado e, ao serem vistos pelos suspeitos, foram recebidos a tiros. Houve revide e três suspeitos acabaram sendo baleados. Eles foram socorridos para o Hospital Municipal de Santa Bárbara, mas não resistiram aos ferimentos.

Durante a ação, os policiais apreenderam três armas, drogas, um uniforme do Exército Brasileiro e uma motocicleta. Segundo a polícia, dois dos homens que morreram são suspeitos de envolvimento no assalto a uma farmácia na terça-feira, 5.