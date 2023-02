Três suspeitos de tráfico de drogas são presos em Feira de Santana

Três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na madrugada desta sexta-feira, 24, em Feira de Santana.

Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), guarnições da PM promoviam a operação 'Grandes Corredores', quando receberam um acionamento do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) relatando homens armados no bairro Rua Nova, em um carro modelo Uno.

Um cerco foi montado na região e o trio foi capturado com uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, munições, 182 'buchas' de maconha, 27 pinos de cocaína e três celulares. O carro também foi apreendido.

O trio, as armas, as drogas e o carro foram apresentados na Central de Flagrantes de Feira de Santana.