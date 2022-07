Após 8 anos sem registro de homicídio, homem é morto a tiros em Abaíra

A cidade de Abaíra, no Centro-Sul da Bahia, registrou um homicídio na noite do último domingo, 17, na localidade rural de Malhada, depois de 8 anos sem esse tipo de ocorrência.

De acordo com as autoridades, a vítima, identificada como Maurício Santos Aguiar, de 41 anos, foi surpreendida na porta de sua residência e baleada no peito por um indivíduo que se aproximou a bordo de uma motocicleta e fugiu após os disparos.

A Polícia Militar (PMBA) realizou buscas na tentativa de localizar o assassino, mas até o momento ninguém foi identificado. A autoria e motivação do crime, o primeiro desde janeiro de 2014, está sendo investigado pela Polícia Civil.