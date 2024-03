Moradores calçam estrada no Capão por falta de apoio da prefeitura | A TARDE

Em meio aos problemas das estradas precárias no Vale do Capão, localizada em Caeté-Açu, distrito do município de Palmeiras, moradores da rua do Bomba tomaram a iniciativa de calçar a via por conta própria, por causa das dificuldades de acesso.

“Estamos pagando a caçamba para trazer pedras, brita, cimento e areia. Não temos ajuda de ninguém, nem da prefeitura. Tudo do nosso bolso, moradores locais", disse um dos moradores, que preferiu não ser identificado.

A estrada do Bomba faz parte de uma das vias internas do Vale do Capão. Por causa das fortes chuvas que atingiram a região, a rua está em condições precárias, dificultando o acesso de veículos e pedestres. Os moradores contaram que já fizeram diversas cobranças à Prefeitura de Palmeiras, mas não houve nenhuma requalificação até o momento.

“Não tivemos ajuda nenhuma da prefeitura, fomos nós moradores e uns amigos que ajudaram. E tem mais ladeiras ruim que precisa fazer [calçamento]. Tivemos que meter mão, o transporte escolar não conseguia chegar para pegar os alunos”, disse outro morador, que também preferiu não ser identificado.

Fabio Batista, um dos motoristas que fazem o transporte escolar da região, relatou que a condição da estrada não permite que nenhum veículo transite de forma segura. Por causa da situação, seus maiores gastos são destinados para a manutenção do carro e o combustível.

Moradores usaram pedras, brita, cimento e areia para o calçamento | Foto: Reprodução | Leitor JC

“Está praticamente impossível de rodar e transitar. Faço trabalhos de transporte escolar já faz acho que uns seis anos e, neste período todo, eu nunca vi uma máquina da prefeitura trabalhando naquela estrada do Bombas. Sempre que tem um concerto na escada a maioria é é a população que junta e faz algum trabalho de tapa-buraco. Eu mesmo, o que eu ganho do transporte, é mais pra manutenção do carro e combustível porque a gente acaba andando muito devagar e força muito”, destaca Fábio.

O motorista ressaltou ainda, que todas as estradas de acesso ao Vale do Capão estão na mesma condição precária. De acordo com o profissional, ele mesmo já cobrou da prefeitura mas não teve nenhum retorno.

“Sempre é aquela mesma proposta, promete que vai fazer e nunca faz nada. Às vezes, até começa a fazer o trabalho ali na rua do colégio, depois começa a chover, para e não retorna mais, várias vezes já fizeram isso. E nem é só estrada do Bomba, eu também passo pela rua dos gatos que está muito ruim. Tem uma parte lá que às vezes o carro pega até um momento, por causa de um buraco que tá bem fundo. Eu acho que em geral a estrada toda dentro do vale está toda ruim", completa Fábio.

A situação das estradas do Capão não é novidade. Em fevereiro deste ano, o ano letivo da Escola Municipal foi interrompido por causa das condições precárias, impossibilitando o transporte de estudantes e profissionais da escola.

No início deste mês, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) afirmou a pavimentação da estrada que liga a sede do município de Palmeiras ao distrito de Caeté-Açu, será retomada na segunda quinzena do mês de março. No entanto, a responsabilidade das estradas internas do Vale do Capão é por parte da Prefeitura de Palmeiras.

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato com a gestão do município e aguarda retorno.