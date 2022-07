Preso homem acusado de estuprar criança de 5 anos

Acusado de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos, um homem de 40 anos foi preso nesta sexta-feira, 8, em Guanambi, sudoeste baiano. A menina voltava sozinha para casa, após ter ido em evento realizado em um bairro da cidade, ao lado de dois irmãos.

Uma vizinha disse para a mãe da vítima que "tinha flagrado" o vizinho com a menina no colo quando esteve na casa do acusado. A mulher afirmou ainda que o homem estava com a "calça aberta".

A mãe socorreu a criança para o Hospital Geral de Guanambi (HGG), onde foi confirmado o abuso. Ainda de acordo com a família, o homem já teria abusado da menina por "quatro vezes".

O acusado, que assumiu o crime, foi autuado em flagrante pelo crime de estupro.