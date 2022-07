Homem de 29 anos é detido após ser flagrado com moto adulterada na BA

Um homem de 29 anos foi detido após ser flagrado com motocicleta adulterada na manhã desta sexta-feira, 8, durante fiscalização no km 78 da BR-135, trecho município de Riachão das Neves, cidade no oeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista foi abordado na rodovia e a equipe observou irregularidades na moto Honda/Cg 125 Titan. Foi constatado também que os caracteres do veículo estavam adulterados.

De acordo com a PRF, os agentes observaram que a motocicleta ostentava um motor de outra moto que possuía ‘queixa’ de crime. O motociclista disse aos policiais que não conhecia as irregularidades apresentadas.

A PRF informou que o homem e a moto foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos pertinente ao caso. O veículo passará por perícia.