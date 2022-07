Motociclista de 22 anos morre em batida na BR-116, em Brejões

Um motociclista de 22 anos morreu, na manhã desta segunda-feira, 11, em uma batida entre a moto que pilotava e um carro na BR-116, próximo a cidade de Brejões, cidade a cerca de 380 Km de Salvador.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no Km 562 da rodovia, por volta das 7h. Os veículos transitavam em sentidos opostos na pista, quando bateram de frente e a moto foi parar embaixo do carro.

O corpo da vítima, identificada como Edy Carlos Nascimento, foi levada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jequié, na mesma região. Não há detalhes sobre o sepultamento. Não há detalhes sobre a causa do acidente, nem sobre o estado de saúde do motorista do carro.