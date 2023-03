Motorista de caminhonete morre após ser atingido por carreta na BR-242

Um motorista morreu após ser atingido por uma carreta na BR-242, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, na região oeste da Bahia. O acidente aconteceu no início da tarde de sexta-feira, 3, no km 872.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta seguia de Barreiras para Luís Eduardo Magalhães, quando invadiu a contra mão e atingiu o carro. O veículo menor rodou a pista e capotou.

O motorista da caminhonete chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. A vítima estava com uma segunda pessoa no carro, que não teve ferimentos.

O motorista da carreta também não se feriu na batida. Ele ficou no local e prestou assistência à vítima. Por causa da batida, a pista ficou parcialmente interditada por quatro horas.