Policias federais são vistos na sede da Prefeitura de Barreiras

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Agentes da Polícia Federal foram vistos, na manhã desta quarta-feira, 24, na sede da Prefeitura de Barreiras, município localizado no Oeste baiano. Até o momento não foi divulgada qualquer informação sobre o teor da visita.

Os policiais entraram no prédio por volta das 10h30, portando documentos de uma possível notificação direcionada ao Executivo municipal, de acordo com informações do portal local Caso de Política. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a chegada de uma viatura da PF à sede.

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria do prefeito Zito Barbosa (União Brasil) confirmou que servidores da PF estiveram na sede da Prefeitura, e informou que os agentes deixaram "um ofício/documento, enquanto membros de um órgão federa".



"Servidores da Polícia Federal estiveram hoje pela manhã na Prefeitura de Barreiras para deixar um ofício/documento, enquanto membros de um órgão Federal realizando demandas junto ao Poder Público Municipal", diz a nota.

