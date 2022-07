Três PMs têm prisão preventiva decretada por homicídio em Barreiras

Três policiais militares suspeitos de matarem um homem, em 2021, na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Os mandados foram deferidos pela Vara do Júri e Execuções Penais da comarca de Barreiras, na última quinta-feira, 14.

Os policiais foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em conjunto com a 9ª Promotoria de Justiça de Barreiras, pelo crime de homicídio mediante pagamento e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, causando lesões corporais que resultaram a morte.

Ivanei Baldez de Souza foi morto no dia 17 de abril de 2021, no bairro Rio Grande. Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o trio de PMs emparelhou um carro ao lado do veículo da vítima e deu vários tiros na direção dela.



Segundo informações da denúncia, Ivanei Baldez foi alcançado pelos policiais assim que saiu do veículo, sendo que um deles atirou com uma pistola calibre 9mm e o outro disparou com uma espingarda calibre 12.

Também consta na denúncia que, no dia do crime, um dos denunciados verificou se não havia viaturas próximas ao local do crime, além de locar os automóveis para prática dos delitos.