Apontado como líder de chacina na RMS morre em confronto com a polícia

O último suspeito de envolvimento na chacina de Mata de São João, que estava foragido, foi localizado e morreu, na noite desta terça-feira, 5, em confronto com a Polícia Militar (PM-BA). Ele é apontado como o mandante do crime.

Identificado como Thiago de Jesus Santos, também conhecido como 'Bebeu', de 28 anos, estava foragido. De acordo com informações da PM-BA, o suspeito havia entrado em um carro de serviço de transporte por aplicativo, modelo Nissa Versa, e foi acompanhado pelos policiais.

Ele foi interceptado próximo a BA-524, quando desceu bruscamente do veículo e efetuou disparos contra as equipes. Os agentes revidaram e, durante o confronto, o indivíduo foi baleado e encaminhado para o Hospital Geral de Camaçari, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Junto com o indivíduo, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, três munições, 10 tubos de cocaína, um pote contendo substâncias análogas a cocaína, seis porções pequenas de maconha e cinco porções grandes maconhas.

O crime

Anteriormente, três suspeitos de envolvimento no crime já haviam sido alcançados pela polícia. Dois deles haviam morrido em confronto com agentes, enquanto um terceiro havia sido preso.

As vítimas da chacina foram mortas dentro de dois imóveis localizados no Núcleo Colonial JK, Zona Rural de Mata de São João. Ao todo, foram nove pessoas mortas, sendo dois homens, quatro mulheres e três crianças, duas delas com Síndrome de Down.

Além destas, uma outra criança de 12 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE). O menino apresenta queimaduras graves.



Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime teria sido passional, uma vez que uma das vítimas, denominado de 'Preá', era ex-namorada da atual de Thiago.