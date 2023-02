Audiência do MP debate impactos da extinção de cargos em Madre de Deus

Os impactos da extinção de cargos, feita por meio da Lei n° 783/2022, no Município de Madre de Deus, Região Metropolitana de Salvador, vão ser debatidos durante audiência pública que vai ser realizada pelo Ministério Público do Estado na próxima terça-feira, 28.

A audiência vai ser realizada no plenário da Câmara Municipal de Madre de Deus. Foram convidados o prefeito do Município, presidente da Casa Legislativa, representantes do Tribunal de Contas dos Municípios e do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Madre de Deus.

Os promotores de Justiça Rita Tourinho, Luciano Ghignone e Andréa Lemos também buscam colher esclarecimentos do Município sobre a estruturação da administração pública, principalmente com relação aos cargos comissionados e terceirizados criados a partir da extinção realizada pela lei.