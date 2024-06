Avião que transportava prefeito de Camaçari apresenta falha na turbina

Prefeito desembarcou em Brasília nesta terça-feira, 11 - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

O avião que transportava o prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), em direção a Brasília, apresentou um problema na turbina nesta terça-feira, 11. Apesar do susto, o chefe do Executivo municipal garantiu que passa “bem” e que foi remanejada para uma outra aeronave.

“Passando para avisar que estou bem e já estou em Brasília. A aeronave na qual eu iria embarcar para a capital federal apresentou um problema na turbina e imediatamente eu e minha equipe fomos remanejadas para outro voo”, contou Elinaldo, em um post nas redes sociais.

Na capital federal, o gestor municipal se reuniu com o deputado Paulo Azi, do mesmo partido, para tratar sobre projetos e emendas destinadas à cidade, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Na quarta, 12, Elinaldo cumprirá uma outra agenda em Brasília.

“Já me reuni com o nosso deputado federal Paulo Azi na Câmara dos Deputados, e nesta quarta-feira, 12, irei participar da cerimônia Prêmio Prefeito Amigo da Criança da Gestão 2021-2024”, acrescentou.

No encontro com Azi, Elinaldo conseguiu destravar R$ 10 milhões em emendas positivas, de acordo com uma publicação no Instagram. "Fizemos muito agora em 2024 e até o final do ano vamos seguir com a conclusão de muito trabalho que já está em andamento", conclui.