Caminhoneiro é morto a facadas em Vila de Abrantes

Um caminhoneiro foi morto a facadas na noite de terça-feira, 21, em Vila de Abrantes, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo as informações da Polícia Civil, Djavan Maia do Nascimento, de 40 anos, foi encontrado com perfurações provocadas por faca. Testemunhas relataram que ele foi agredido na durante uma festa em via pública, na Travessa Peguary. Policiais militares da 59ª CIPM foram acionados por volta das 23h.

Ainda conforme a corporação, já há indicativo de autoria e a motivação está sendo apurada pela 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes. As guias para remoção e perícia foram expedidas e diligências estão sendo realizadas para elucidar o crime.