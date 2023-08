Chacina em Mata de São João foi crime passional, diz polícia

A diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Christhiane Inocência Coelho, concedeu entrevista coletiva, na manhã desta terça-feira, 29, para falar sobre as investigações em torno da chacina ocorrida no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, que resultou na morte de nove pessoas, entre elas três crianças.

De acordo com a diretora, o crime aconteceu por motivo passional. Uma das vítimas da chacina, identificada com o vulgo Preá, era ex-namorado da atual mulher de um dos executores do crime.

"Dr. Euvaldo Costa, titular da 36ª Delegacia de Mata de São João, assumiu as investigações. Foi ouvido o menor sobrevivente e outras testemunhas, sendo assim possível se determinar a autoria e a dinâmica. A motivação foi a passionalidade e as disputas internas de uma mesma facção criminosa. Mas a principal motivação do crime foi a passionalidade", disse a delegada.

Esse executor, também identificado pela Polícia Civil como mandante, foi um dos mortos em confronto com a Polícia Civil, na madrugada desta terça-feira, 29.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), um terceiro suspeito foi preso durante a ação. O trio foi localizado escondido em uma região de mata por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom). Um quarto suspeito segue sendo procurado pelas forças policiais.

A diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Christhiane Inocência Coelho | Foto: Reprodução | Vídeo