Homens são presos com 268 porções de drogas em Dias d’Ávila

Dois homens, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram presos na madrugada desta quinta-feira, 7, com 268 porções de cocaína e maconha no município de Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com as autoridades, o flagrante da dupla foi feito durante uma ronda do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (36ª CIPM) na rua Juscelino Kubitschek. Ao perceberem a chegada da guarnição, os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram sendo capturados.

Além das drogas, os agentes encontraram sacos com embalagens que seriam usadas para comercializar o material entorpecente.

Os homens foram autuados por tráfico de drogas e apresentados, juntamente com o material ilícito, na 25ª Delegacia Territorial (DT) de Dias d’Ávila, onde ficarão custodiados à disposição da Justiça.