Procurado por homicídio é encontrado em festa do tipo "paredão"

Um homicida foragido da Justiça foi preso enquanto frequentava uma festa do tipo "paredão”, na cidade de Dias D'Ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação foi realizada por militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial, no domingo, 3.

O homicídio cometido pelo homem foi praticado em março deste ano, no Centro do município.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais chegaram na rua Tiradentes e encontraram cerca de 100 pessoas no local em uma festa do tipo "paredão".

“Durante a abordagem, identificamos o criminoso e realizamos a condução para a Delegacia Territorial (DT) da cidade”, explicou o major Carlos Vinícius de Almeida Campos