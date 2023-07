Vídeo: mototaxistas protagonizam briga no meio do centro de Camaçari

Um vídeo onde dois mototaxistas entram e luta corporal ganhou as redes sociais neste sábado, 29. O caso teria acontecido no centro de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Nas imagens, os dois homens aparecem brigando "no meio da rua". Um deles chega a desferir um golpe de capacete, mas o outro consegue se esquivar. Após isso, os dois começam a "se atracar". [veja vídeo]

No momento da briga, o local estava repleto de pedestres na calçada e o movimento de trânsito na rua era intenso. Não há confirmação de quando e que horas os "brigões"protagonizaram o embate.

Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. .

Reprodução