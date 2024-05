Jeremoabo: prefeito suspende decreto e moradores falam em precipitação | A TARDE

Uma decisão que deixou a população de Jeremoabo, nordeste baiano, apreensiva. Após as cheias que tomara conta do município, o prefeito Derivaldo José dos Santos, conhecido como Deri do Paloma (PP) suspendeu o Decreto de Calamidade Pública, baixado após as enchentes, que causaram grandes danos. Parte da população considera a medida como "precipitada".



Grande parte da infraestrutura local foi atingida e centenas de famílias ficaram desabrigadas. O Decreto de Calamidade Pública, estava em vigor desde o último mês de fevereiro e tinha o objetivo de facilitar o acesso do município a recursos federais e estaduais para a reconstrução e assistência às vítimas.

Tormento também para produtores rurais, os quais tiveram prejuízos. De acordo com o vereador Neguinho de Lié (PSD), a Câmara Municipal deve convocar o prefeito Deri do Paloma para explicar o motivo da suspensão e exigir que um plano para assistência às vítimas das enchentes seja traçado. A magnitude da enchente atingiu a classificação nível II.

De acordo com denúncia de moradores, a revogação do decreto pode ser resultado de uma escolha da administração em "priorizar os festejos juninos em detrimento da situação de emergência".

"A gente ainda espera apoio financeiro para recuperar as perdas da última enchente do Rio Vaza Barris no início do último mês de abril", disse um morador que não quis se identificar.

A reportagem procurou o prefeito Deri do Paloma e não obteve retorno do questionamento.

