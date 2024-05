Monte Santo: utensílios da merenda escolar eram lavados em baldes | A TARDE

Escolas que não possuem água corrente nas torneiras, cozinhas que não dispõem de espaço adequado para a preparação e distribuição da merenda escolar. As deficiências foram encontradas no município de Monte Santo, nordeste da Bahia.



Uma equipe técnica do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) constatou que era necessário o uso de baldes com água para lavar louças, utensílios e alimentos. Foi constatada ainda a ausência de lavatório para higienização das mãos, além da presença de infiltrações nas paredes e danos nos forros dos telhados.

Em uma das unidades escolares na mira dos fiscais, foi identificada que a cozinha e a secretaria dividiam o mesmo espaço físico.

O resultado veio de uma auditoria realizada no município para avaliar a infraestrutura e condições de oferta da merenda escolar aos alunos do ensino infantil e fundamental, no exercício de 2022.

Sendo assim, o órgão multou a prefeita Silvânia Silva Matos (PSB) em R$2 mil reais, em razão das irregularidades. A gestora vai ser obrigada ainda a adotar providências urgentes para que as recomendações sejam cumpridas.



Foram encontradas irregularidades como a estocagem de alimentos de forma inadequada, armazenamento de alimentos com data de validade vencida, inexistência de cardápio, descumprimento do cardápio elaborado por nutricionista em virtude da falta de insumos necessários ao preparo das refeições preestabelecidas, além da presença de animais na área interna das unidades escolares.

Outro ponto grave é que o município dispõe de apenas duas profissionais para a rede municipal com 72 escolas e 12.431 alunos matriculados dos quais 2.413 são da educação infantil.



Publicações relacionadas