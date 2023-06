MP aciona Serrinha para implantação de Atendimento Socioeducativo

O Ministério Público estadual (MP) ajuizou uma ação civil pública contra o município de Serrinha, no nordeste baiano, solicitando à Justiça que determine ao gestor a implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (Pmase). O pedido foi realizado no dia 22 de maio, mas foi publicado pelo órgão na tarde desta sexta-feira, 2.

Segundo a ação, movida pela 4ª Promotoria de Justiça da comarca, o MP vem solicitando informações sobre o cumprimento do que determina a Lei de Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo desde o ano de 2014.

Conforme o MP, as solicitações foram feitas ao longo dos anos ao município. O promotor de Justiça, Marco Aurélio Amado, explicou que a falta de informação e documentos comprobatórios a respeito da instauração do Pmase, conforme dispõe a Lei nº 12.594/2016, motivou a propositura da ação civil pública.