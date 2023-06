Pai encontra corpo de filho enterrado em cova rasa em Feira de Santana

O corpo de um jovem de 19 anos, que estava desaparecido desde o fim de maio, foi encontrado em uma cova rasa pelo próprio pai no distrito de Humildes, em Feira de Santana. O caso aconteceu na última quinta-feira, 8.

O corpo da vítima, identificada como Breno dos Santos Freitas, foi desenterrado e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica da cidade. A ação foi realizada pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime. Também não há detalhes sobre o sepultamento do jovem.