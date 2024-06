Prefeito de Catu sanciona lei que reajusta o próprio salário | A TARDE

O prefeito de Catu, Narlison Borges de Sales, conhecido como Pequeno Sales (PT) sancionou a lei aprovada pela Câmara Municipal, que autoriza o aumento do salário do gestor municipal, do vice-prefeito e secretários.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município, edição da última sexta-feira, 24. O aumento entra em vigor em janeiro de 2025.

Sendo assim o salário do prefeito passa para R$ 20.841,61 (vinte mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos).

Já o do vice prefeito passa para R$ 10.420,81 (dez mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos).

O valor a ser recebido pelos secretários acompanha o do vice-prefeito e fica também em R$ 10.420,81 (dez mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos).

Grande parte dos servidores do município reclama da falta do mesmo olhar para a categoria quando o assunto é aumento salarial.

É bom lembrar que Pequeno Sales deve disputar a reeleição para prefeito no município, e em caso de vitória, já começa com o novo valor de salário.

Publicações relacionadas