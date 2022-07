Museu Nacional de Enfermagem será transferido para Cachoeira

Com sede atual em Salvador, o Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery será transferido para Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Prefeita da cidade, Eliana Gonzaga (Republicanos) esteve na quarta, 27, na sede do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), com a presidente Betânia Santos e representações de Conselhos Regionais de todo o país.

Na ocasião, a gestora municipal defendeu a mudança do MuNEAN para a cidade, que é terra natal da patrona da Enfermagem e heroína nacional Anna Justina Ferreira Nery. Além da transferência do Museu Nacional, Cachoeira sediará o COREN Recôncavo.

Ainda neste ano, a cidade do Recôncavo Baiano receberá o Encontro dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. O evento será responsável por reunir grandes lideranças e referências da Enfermagem e das práticas em saúde do Brasil.



O MuNEAN desenvolve um importante trabalho ao preservar a história da nobre profissão e dos conselhos. Além disso, também é um espaço de salvaguarda dos valores da enfermagem e um equipamento fundamental para todo o país.

“Trazer o Museu para a Casa de Ana Nery é mais um passo na valorização da memória, é voltar ao ponto de origem da história da Enfermagem no Brasil”, afirmou Eliana Gonzaga.

Além do grande acervo, a mudança do MuNEAN para Cachoeira possibilitará reunir os restos mortais de Ana Nery, que estavam resguardados pela Paróquia de Nossa Senhora do Rosário e foram cedidos ao município com a finalidade de enriquecer o acervo museológico.