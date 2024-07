Plantão dos Direitos Humanos é instalado no São João de Cachoeira

Iniciativa é voltada para enfrentamento às violações de direitos em eventos populares - Foto: Assessoria

O Plantão Integrado de Direitos Humanos foi instalado no município de Cachoeira, no recôncavo baiano, para assegurar a proteção e defesa de direito da população nos festejos juninos. A ação funciona das 15h às 00h, até a próxima terça-feira, 25, na Feira do Porto.

A iniciativa da Secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDHS), em parceria com a prefeitura local, é voltada para o enfrentamento às violações de direitos em eventos populares. O ato acontece através de ações educativas para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados e proteção de crianças, adolescentes, pessoas idosas, mulheres, negras, pessoas com deficiência, consumidores e trabalhadores.

O alerta é feito por meio da campanha 'Respeito é Nosso Direito', através da distribuição de peças publicitárias. Além dos atendimentos, a SJDH distribui pulseiras de identificação para crianças e para pessoas surdas. A fiscalização do Procon-BA nos estabelecimentos comerciais também integra o projeto.

"Não estamos preocupados somente com a dimensão do entretenimento, mas também com a dimensão dos direitos humanos, do acesso à justiça, da proteção de crianças, da acessibilidade no espaço da festa. O Plantão Integrado é uma iniciativa que permite à SJDH estar mais próxima das pessoas e garantir que elas possam aproveitar as festas juninas com tranquilidade e ter seus direitos respeitados", afirmou o titular da SJDH, Felipe Freitas.

A prefeita Eliana Gonzaga, destacou a importância do São João receber a ação da SJDH para cuidar das pessoas vulneráveis. "Queremos agradecer a SJDH por ter pensado em realizar uma ação dessa tão importância, uma ação integrada, para cuidar de gente. É muito importante a parte do entretenimento, de levar diversão, alegria para a população. Porém, o mais importante de tudo é cuidar de gente, é preservar a vida humana, é garantir o acesso aos direitos, é cuidar das mulheres, é prevenir a violência contra as mulheres, contra as crianças, é proteger nossas crianças e nossos adolescentes", ressaltou a prefeita.

Plantão Integrado dos Direitos Humanos

Coordenado pela SJDH, o Plantão Integrado é uma das ações estratégicas do projeto 'Direitos Humanos em Eventos Populares', que reúne órgãos públicos e entidades da sociedade civil para atuarem, de forma conjunta, na proteção e defesa dos direitos humanos, através de um Comitê de Proteção Integral. Se alguém presenciar qualquer violência contra crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas negras, LGBT, entre outros públicos, pode ligar no ‘Disque 100’ e registrar a denúncia, ou se dirigir até um posto fixo do Plantão Integrado para registrar a denúncia. No local, os profissionais darão as tratativas necessárias para combater as violações e encaminharão cada caso para os órgãos responsáveis.