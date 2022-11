Professores vão receber 60% dos Precatórios do Fundef

O Tribunal de Justiça da Bahia garantiu em caracter de liminar o pagamento de 60% dos Precatórios do Fundef para professores da rede municipal da cidade de Feira de Santana. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (17).

O desembargador Lidivaldo Reaiche Britto, concedeu uma liminar em favor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Feira de Santana para bloquear 60% dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef)

Com o bloqueio, está estabelecido que parte do valor seja repassado aos professores da rede municipal.

“Destarte, presente a probabilidade do direito do Recorrente, buscando assegurar que, ao menos, 60% dos valores oriundos da Ação Civil Originária nº 648 – STF seja repassado aos profissionais do Magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, imperiosa a determinação de bloqueio do quantum”, diz a decisão.