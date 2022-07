Reconhecimento Facial flagra suspeito de roubos no Recôncavo Baiano

Um homem com mandado de prisão por roubos na cidade de Santo Antônio de Jesus e em outros municípios do Recôncavo Baiano, foi preso na tarde de quarta-feira, 6, após alerta do sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

De acordo com a SSP-BA, o suspeito caminhava por uma via monitorada, quando a ferramenta tecnológica apontou semelhança superior a 90%. O Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da SSP acionou guarnições do 14° Batalhão da Polícia Militar (BPM) que chegaram até o homem.

Os policiais confirmaram através da documentação e levaram o homem para a Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus. O mandado cumprido foi expedido pela Vara Criminal de Feira de Santana, em novembro do ano passado.

A SSP informou que, com esse flagrante, o Reconhecimento Facial alcança a marca de 306 foragidos da Justiça capturados.