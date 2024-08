SAJ gasta milhões em pavimentação às vésperas das eleições

Prefeito Genival Deolino (União Brasil) tenta reeleição na cidade - Foto: Divulgação

A menos de três meses para as eleições municipais, a prefeitura de Santo Antônio de Jesus firmou um contrato milionário no valor de R$ 3.984.068,40, com validade de um ano, para pavimentação de ruas na cidade. A informação consta no Diário Oficial do Município (DOM), desta segunda-feira, 29. O contrato foi fruto de uma emenda parlamentar.

A contratação do novo empreendimento, por sua vez, surge em meio a uma série de problemas que o município enfrenta relacionados ao asfaltamento da cidade. Como antecipado pelo Portal A TARDE, a gestão municipal, administrada por Genival Deolino (União Brasil), corre contra o tempo e vem tentando fazer diversas obras na cidade até o dia 6 de outubro, quando acontece o primeiro turno das eleições.

Veja

Um dos moradores do município, que não quis se identificar, chamou as intervenções protagonizadas pela prefeitura como “eleitoreira”, tendo em vista que o prefeito concorre à reeleição no município, e criticou as obras aceleradas que vêm acontecendo na cidade.



“Ele [Genival Deolino] ficou três anos sem fazer nada e agora quer fazer obras eleitoreiras. O prefeito pegou empréstimo com a Caixa e quer fazer várias obras. A prefeitura está fazendo um asfalto sem drenagem, em cima da que foi anunciada pelo Governo do Estado”, disse.

Nas redes sociais, as denúncias sobre o descaso da prefeitura com as obras da pavimentação se estendem. Moradores cobram soluções a Deolino e classificam a gestão como “vergonha”.

"Os bairros estão abandonados. Gestão para os ricos e empresários", escreveu uma moradora.

Veja

Somente neste mês, a prefeitura gastou quase R$ 6 milhões com obras de pavimentação. No último dia 18, a gestão municipal firmou um outro empréstimo milionário no valor de R$ R$ 1.894.480,03.