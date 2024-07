TCM convoca ex-presidente da ASM após denúncias de irregularidades

Contrato foi firmado na gestão de Flaviano Bomfim - Foto: Reprodução

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) convocou a ex-presidente da Associação Saúde em Movimento (ASM), Regina Célia Marques de Souza Silva, para que ela possa apresentar sua defesa nas acusações de supostas irregularidades na gestão de verbas destinadas para a Covid-19 em Santo Amaro, no Recôncavo.

As denúncias correspondem ao período em que a cidade foi gerida por Flaviano Bomfim (União Brasil). De acordo com o TCM, após apuração de auditores da 3ª Diretoria de Controle Externo, da Divisão Executiva de Fiscalização, a entidade fechou um contrato com a Prefeitura de Santo Amaro, em 2020, no valor de quase R$ 5 milhões. A denúncia foi feita pelo ex-vereador César do Pão, hoje vice na chapa chapa encabeçada por Flaviano, que tenta voltar ao cargo.

Ainda de acordo com o relatório do TCM, não houve qualquer controle ou avaliação da execução dos recursos, que podem ter gerado uma despesa de R$ 4.946.978,56.

Regina Célia tem até 20 dias para se manifestar acerca das denúncias, apresentando defesa e comprovações que refutem as acusações, segundo a notificação do conselheiro substituto, Alex Aleluia.