Câmara Municipal de Ilhéus convoca eleição e posse de mesa diretora

A Câmara de Vereadores de Ilhéus, por intermédio da parlamentar Ivete Maria (UB), publicou na manhã desta sexta-feira, 11, no diário oficial do Legislativo Municipal, a convocação para sessão de eleição e da posse da nova mesa diretora para o biênio 2023-2024. A sessão está marcada para ser realizada nesta sexta-feira, às 17h, no Plenário Gilberto Fialho.

A convocação leva em conta a decisão emitida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, onde manteve os efeitos da sentença emitida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, nos autos do Mandado de Segurança que declara nula a eleição realizada no último dia 21 de dezembro de 2022, a qual elegeu a atual mesa diretora. Sendo assim foi decreta a nova eleição.

De acordo como consta no regimento interno da Casa, a sessão vai ser presidida pelo vereador mais idoso. Sendo assim, a vereadora Ivete Maria deve convocar sessões diárias e permanecer na Presidência até que seja eleita nova Mesa Diretora da Câmara de Ilhéus.