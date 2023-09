DPU faz assistência jurídica gratuita em Valença

A Defensoria Pública da União (DPU) vai realizar ação itinerante no município de Valença, no interior da Bahia, entre os dias 20 e 22 de setembro, para atender cidadãos que possuam renda familiar de até R$ 2 mil. As pessoas serão atendidas por ordem de chegada.

Serão fornecidos serviços nas áreas assistenciais e previdenciárias ligadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como pedidos de aposentadorias, benefício de incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), pensão por morte, benefícios assistenciais - BPC, salário-maternidade, entre outros.

Os interessados devem comparecer ao atendimento nas datas e horários indicados, portando documentos pessoais (carteira de identidade, CPF); comprovantes de endereço e de renda atualizados; além dos documentos relativos ao caso, como negativas do INSS, relatórios e prontuários médicos).

A ação integra o projeto “DPU para Todos”, que leva assistência jurídica gratuita à população de cidades que não contam com unidades instaladas da DPU.



Serviço

O serviço será realizado na quarta (20/09), das 14h às 17h, quinta (21/09), das 08h30 às 12h e das 14h às 17h, e sexta-feira (22/09), das 08h30 às 12h e das 14h às 16h, na Defensoria Pública do Estado (DPE), em Valença.