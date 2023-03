Fazendeiros impedem o desembarque do MST em propriedades da região

Na manhã deste domingo, 5, fazendeiros com propriedades no município de Santa Luzia, no Sul do estado, se uniram para tirar membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de suas terras.

Segundo o site “Políticos do Sul da Bahia”, em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver os latifundiários se unindo para começar a ação para evitar que ônibus com trabalhadores do MST entrassem nas propriedades.

Conforme o Portal A TARDE noticiou, nos últimos dias, o movimento tem realizado ações de ocupação em fazendas da região, como as áreas pertencentes ao Grupo Suzano localizadas nos municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, no Extremo Sul da Bahia. Ajustiça precisou intervir para garantir a desocupação.



Além disso, esta semana, um grupo do MST tentou entrar em propriedades nos arredores do município de Jacobina, mas a ação de proprietários de terras e policiais militares impediram a ação.