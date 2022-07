Homem vaza imagens íntimas com a ex e é preso no sul da Bahia

Um homem de 23 anos foi preso nesta terça-feira, 12, no distrito de Juerana, em Caravelas, extremo sul da Bahia, por divulgar nas redes sociais cenas íntimas com a ex-companheira, de 18 anos.

Em depoimento, a vítima informou que não autorizou e nem tinha conhecimento da divulgação das imagens. Ela afirmou ainda que, durante a relação, havia deixado claro que não autorizava o ex a tirar foto ou gravar vídeo.

O homem foi encontrado no local de trabalho, em Juerana, e conduzido à delegacia. No celular dele foram encontradas as imagens que estavam circulando nas redes sociais.

Ele foi autuado em flagrante e responderá a inquérito policial. Se condenado, ele poderá pegar entre um a cinco anos de prisão em regime fechado.