Idoso é encontrado morto às margens de rio em Itamaraju

O corpo de um idoso, ainda não identificado, foi encontrado às margens do rio Jucuruçu na tarde do último domingo, 24, na zona rural do município de Itamaraju, no Sul da Bahia.

Segundo informações do site Itamaraju Notícias, as autoridades policiais localizaram a vítima na fazenda Flor do Monte, sem documentos de identificação e em processo de decomposição. O corpo não apresentava sinais de violência.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) esteve no local para realização de perícia e remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico legal (IML) da cidade e aguarda reconhecimento.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. O resultado dos laudos periciais ajudarão os investigadores a determinar a causa morte.