Jovem é morto a tiros em festa após se esbarrar em mulher

Um jovem de 18 anos, identificado como Raí Jesus da Silva, foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 10, após se esbarrar na companheira do assassino em uma festa do município de Itamaraju, no Sul da Bahia.

De acordo com as autoridades, o homicídio aconteceu na praça Astor Duarte, por volta das 4h30, depois que a vítima se esbarrou e derrubou involuntariamente a mulher do suspeito. Com raiva, o atirador sacou uma arma e disparou duas vezes contra Raí, antes de fugir.

Uma equipe da Polícia Militar (PMBA) esteve no local e preservou a cena do crime para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), que realizou perícia e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas.

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil.