Justiça decide manter vereador afastado em Itabuna

A Justiça negou recurso do vereador do município de Itabuna, sul da Bahia, Wanderson Leone, conhecido como Dando Leone (PDT), e manteve a decisão de primeira instância que afastou o parlamentar da Câmara local.

O parlamentar, que é alvo de Operação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), deflagrada no mês passado, é suspeito de cobrar parte dos salários recebidos por assessores no gabinete, o que é conhecido como “rachadinha”.

A defesa de Dando Leone argumentou que o parlamentar já teria exonerado os servidores apontados pelo MP-BA como participantes do suposto esquema. Alegou ainda a falta de indícios probatórios e que a manutenção do vereador afastado pode causar dano irreversível à imagem pública, o que não convenceu a Justiça. Sendo assim, Glebão Carvalho, primeiro suplente da sigla, segue interino na cadeira da Casa Legislativa.

De acordo com o Ministério Público, desde o início do mandato parlamentar, em janeiro de 2021, o vereador, “valendo-se do cargo ocupado, nomeou servidores comissionados na Câmara Municipal e indicou servidor para ocupar cargo temporário na Prefeitura do Município de Itabuna, exigindo-lhes repasse de parte das remunerações recebidas”.