Motorista de ônibus morre e dez passageiros ficam feridos na BR-101

Uma pessoa morreu e outras dez ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de turismo na madrugada desta segunda-feira, 18, na BR-101, em trecho do município de Itamaraju, no Sul da Bahia.

Segundo informações do site ‘Radar 64’, o caso aconteceu no Km 817 da rodovia, no trecho conhecido como Curva do Quiabo. O motorista do ônibus, identificado como Nilo Ferreira Maciel Filho, de 67 anos, perdeu o controle da direção, cruzou a pista e bateu em um barranco. Com o impacto, ele foi lançado para fora do veículo e morreu no local.

Outras dez pessoas sofreram ferimentos, dentre elas duas mulheres que foram socorridas em estado grave. Aline Ferreira dos Santos, de 33 anos, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Kamila Katinely Polly Nascimento, de 36, está internada no Hospital de Itamaraju e aguarda transferência para um centro com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Não há detalhes sobre a causa do acidente.