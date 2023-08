Movimento indígena pede que Salles seja investigado após ação na BA

O Movimento Indígena da Bahia (MIBA), através do coordenador estadual, o cacique José Valério Matos, conhecido como Zeca Pataxó, enviou ao Ministério Público Federal (MPF), uma solicitação de abertura de processo contra o deputado federal Ricardo Sales, que esteve na última sexta-feira,25, cumprindo diligências da CPI do MST, onde ele é relator, e acabou discutindo com indígenas.

Segundo o ofício, o território ocupado pelos indígenas no sul e extremo sul da Bahia, tem sido alvo de ameaças por parte de fazendeiros que atentam contra a vida dos moradores. Diante do cenário de violência, o MIBA solicita uma intervenção direta do MPF contra os atos praticado por Salles.

Ricardo Salles esteve no sul da Bahia juntamente com o presidente da CPI do MST, Luciano Zucco (Republicanos-RS), e acabou entrando em conflito com lideranças indígenas sobre a propriedade da terra, afirmando que a propriedade possui escritura. Nas redes sociais, Salles acusou os militantes do MST de ações “contra as pessoas humildes do campo no Brasil”.