Novato, prefeito nomeou parentes de vereador que cassou antigo gestor | A TARDE

O novo prefeito de Canavieiras, Paulo Carvalho (Avante), recém-empossado, nomeou para o seu governo parentes do vereador Roni da Pescan (Pros). O edil foi o presidente da comissão na Câmara do município que decidiu pela cassação do então prefeito Cloves Almeida (Pros), no último dia 2 de novembro.

De acordo com o portal Políticos do Sul da Bahia, o novo prefeito nomeou para a gestão municipal pessoas ligadas ao vereador Roni. São elas: Juliana Nasscimento Pedreira, esposa do parlamentar, Rosangela Santos de Souza, irmã, e Bruna Nascimento Pedreira, cunhada do edil.

Ainda segundo o site, a atitude do gestor recém-empossado causou insatisfação na cidade. Já o prefeito cassado, continua na justiça tentando voltar ao cargo. A ação está com a desembargadora Regina Helena.

O prefeito foi cassado na Câmara Municipal por oito votos a favor e 3 contra. contra ele, foram apresentadas denúncias de supostas infrações político-administrativas.

As denúncias são por suposto decreto de crédito suplementar sem autorização do Poder Legislativo local, ausência de comprovação dos recolhimentos do INSS e renúncia de receita na Cobrança da Dívida Ativa.