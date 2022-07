Quase 21 kg de crack são apreendidos dentro de carro na BR-116

Quase 21 kg de crack foram apreendidos dentro de um carro que estava sendo transportado em caminhão cegonha na tarde desta sexta-feira, 8, na BR-116, em Jequié, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão aconteceu por volta das 15h30, quando policiais realizavam fiscalizações com foco no combate a criminalidade, em frente a unidade operacional no Km 677.

Durante procedimentos de fiscalizações, foi encontrado, no veículo, a quantidade de 20,95 Kg de Crack, distribuídos em 20 tabletes localizados em um compartimento oculto do automóvel.

De acordo com a PRF, o motorista relatou que desconhece a origem da droga e que pegou o caminhão cegonha em uma transportadora para realizar a viagem entre as cidades de São Bernardo do Campo (SP) e Caruaru (PE).

A PRF informou que a droga e o motorista foram encaminhados à Polícia Judiciária local para os devidos esclarecimentos. Diante das informações obtidas, foi constatada a ocorrência de Tráfico de drogas.