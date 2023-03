Suspeito envolvido na morte de PM no Sul da Bahia é morto

Suspeito de participação na morte do policial militar Daniel Santiago de Sousa, 33 anos, no último sábado, 4, na zona rural de Eunápolis, durante uma festa, foi localizado e morto em confronto com a polícia neste domingo, 5.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), depois das informações do possível autor, as equipes da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), Rondesp Sul e Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica localizaram o suspeito.



A SSP alegou que durante o cerco houve troca de tiros e o suspeito acabou atingido e mrorreu. Uma arma calibre 9mm, carregador e munições foram apreendidos.

O veículo do militar, localizado no local do crime, foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis e passará por perícia. Daniel Santiago serviu por 12 anos na corporação e era lotado no 2°Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação (Beic/Ilhéus).



Uma arma calibre 9mm, carregador e munições foram apreendidos | Foto: Divulgação | SSP BA