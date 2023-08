Bombeiros retomam buscas por cunhados em Paulo Afonso

Os bombeiros militares do 15° BBM retomaram nesta segunda-feira, 21, as buscas por dois homens que desapareceram em Nova Soure, em Paulo Afonso, a cerca de 263 km de Salvador, depois de sete dias à procura e rastreamento de todo o perímetro. A equipe será composta por 17 bombeiros, dois cães do CBMBA e quatro militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar da Bahia (PMBA) também com dois cães.

As buscas foram suspensas no último sábado, 19, para que pudesse ser traçada uma nova estratégia. Além das buscas a pé, os militares também utilizaram drones para que a varredura fosse realizada de forma mais ampla. A Polícia Civil da Bahia ficará encarregada pelas investigações.

O caso

Raimundo Costa da Silva, de 50 anos, e Jucinário de Souza Santana, de 39, são cunhados e estão desaparecidos desde 10 de agosto. Os dois desapareceram em uma região de matagal de um assentamento rural. Eles moram na cidade de Fátima e trabalham no assentamento com a colheita de feijão.

Raimundo da Silva acordou durante a madrugada e saiu do local onde repousava, depois de um surto persecutório, quando a pessoa acredita que está sendo vítima de espionagem, difamação ou importunação. Em seguida, Jucinário Santana teria ido atrás do cunhado.