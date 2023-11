Prefeito de Canavieiras pode ser cassado por infrações administrativas | A TARDE

A Câmara Municipal de Canavieiras, sul da Bahia, vai realizar uma sessão extraordinária, nesta quarta-feira, 1, para analisar a denúncia por supostas infrações político-administrativas. do prefeito Clóvis Roberto Almeida de Souza (Pros). Caso as denúncias sejam acatadas por, no mínimo, 8 vereadores, o prefeito deve ser cassado.

A acusação contra o gestor é por suposto decreto de crédito suplementar sem autorização do Poder Legislativo local, ausência de comprovação dos recolhimentos do INSS e renúncia de receita na Cobrança da Dívida Ativa.

O juiz da Vara Cível de Canavieiras, Bruno Borges Lima Dantas, negou, nesta terça-feira, 31, o pedido de liminar formulado pelo vereador Vitor Fábio Torres Homem, no qual o parlamentar alegava supostas irregularidades na convocação da sessão extraordinária para o julgamento da denúncia contra o prefeito.

O magistrado afirma que o vereador utilizou o “copia e cola” de uma outra ação movida pelo prefeito de Canavieiras, que também tenta impedir o julgamento da denúncia, a qual pode resultar na cassação do mandato por infrações político-administrativas de Clóvis Roberto.