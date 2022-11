Suspeito na morte de jogador do Juazeirense é preso no norte da Bahia

Um homem suspeito de envolvimento na morte de Felipe Rocha de Sá Nunes, 19, em Juazeiro na segunda-feira, 31, foi preso nesta sexta-feira, 4, na mesma cidade.

Felipe jogava na Sociedade Desportiva Juazeirense, fazia parte do Sub-20 do Cancão de Fogo e estava comemorando o resultado do segundo turno das eleições quando o crime foi cometido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Segundo o delegado Thiago Chaves de Oliveira Pessoa, o jogador morreu após desentendimento com os suspeitos. Segundo ele, Felipe estava com um amigo, quando houve a discussão.

"O autor sacou a arma e efetuou um disparo contra a vítima", disse. Segundo ele, durante o homem confessou o crime e alegou que Felipe teria tentado agredi-lo com uma garrafa e disse que portava arma de fogo por já ter sido ameaçado por traficantes da região.

O homem foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça. Outro envolvido na ação já foi identificado e está sendo procurado.