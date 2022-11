Prefeito de Aurelino Leal passa por cirurgia cardíaca e está na UTI

O prefeito de Aurelino Leal, Rodrigo Andrade (PP), passou por cirurgia cardíaca e está na UTI, segundo publicação do portal Políticos do Sul da Bahia, nesta quinta-feira, 10.



O chefe do Executivo Municipal da cidade do sul do estado tem problema cardíaco e precisou do procedimento para controlar a arritmia cardíaca.

Em Salvador há vinte dias para tratar a saúde, o prefeito já havia declarado que não deixou a gestão mesmo no período em que esteve ausente para cuidar do seu problema. “Quero sair do hospital bom, independentemente do que precisa ser feito”, disse na ocasião.