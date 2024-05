"A gente encara a sustentabilidade como transversal", afirma Tourinho | A TARDE

O secretário municipal da Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, vem colocando em prática os conceitos de sustentabilidade nas ações promovidas pela pasta. O gestor municipal afirmou que encara o tema como “transversal” e destacou que todas as discussões que se permeiam o órgão estão correlacionadas com as pautas ambientais.

“A gente encara a sustentabilidade como uma coisa transversal. Todas as nossas ações tem que ter o viés e perspectiva sustentável em todas as suas camadas. Todos os projetos são projetos de sustentabilidade, desde atenção ao Centro Histórico até a nossa participação sobre a requalificação da Orla", disse ao Portal A TARDE, nesta quinta-feira, 16.

Presente no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece no Wish Hotel da Bahia, Tourinho também falou sobre a importância do debate sobre a temática, que inicia na legislação, e contempla toda da sociedade civil. O gestor público também sinalizou para a necessidade de alinhar o desenvolvimento sustentável com a prática de valorização do patrimônio.

“As leis têm um papel fundamental nisso porque através desses parâmetros e arcabouços, é que a gente consegue equilibrar entre desenvolvimento e preservação, direitos humanos, da propriedade e preservação ambiental. [...]”, disse o titular da Cultura e Turismo.

“A gente conseguir ter uma prática mais eficiente e um diálogo aberto, no sentido de, sofisticar essa discussão para ter um sistema que funcione mais, de forma que garanta o desenvolvimento sem abrir mão da preservação e valorização do patrimônio natural e material é fundamental para gente. Ainda mais em Salvador, que é uma cidade que a gente tem tudo isso, natureza, história e patrimônio”, concluiu.

Atendendo aos critérios da sustentabilidade, o secretário ainda garantiu que o tema está incluso no "dia a dia" da pasta. Nesse sentido, ele elenca que a sua participação em eventos sobre o assunto são fundamentais para potencializar as ações de sustentabilidade na Cultura e Turismo da capital baiana.

