Ministro Celso Sabino defende ecoturismo sustentável | A TARDE

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), defendeu, durante conversa na Sala A TARDE, espaço no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, no Wish Hotel da Bahia, nesta quinta-feira, 16, o ecoturismo sustentável como a melhor forma de garantir o desenvolvimento e assegurar a preservação do meio ambiente.

"Não apenas o turismo (conciliação de desenvolvimento e preservação ambiental), mas o desenvolvimento da bioeconomia como um todo, aproveitamento dos recursos de forma sustentável, de forma eficaz. Temos o entendimento de que o turismo sustentável, o ecoturismo sustentável é a melhor forma de garantir esse desenvolvimento e a preservação da natureza", defendeu Sabino.

Celso Sabino também ressaltou a necessidade de conciliar as atividades econômicas com a sustentabilidade, palavra de ordem do mundo, segundo o próprio ministro. A COP-30, que terá Belém como sede, em 2025, é vista pelo titular da pasta como um dos momentos de apresentar a Amazônia para o mundo e mostrar a importância da conciliação entre preservação e desenvolvimento.

"Nós não podemos jamais afastar todas as atividades econômicas, não apenas o turismo, dessa pauta que envolve a sustentabilidade. A sua inclusão é essencial na construção de todos os projetos, todas as atividades econômicas. Hoje, para a nossa sorte, para o bem do futuro do planeta, para o desenvolvimento de forma responsável e saudável do nosso país, e o mundo todo hoje está falando essa palavra", iniciou.

"Você não consegue participar de nenhum debate envolvendo líderes em qualquer lugar do planta, em que essa palavra não faça parte do pronunciamento e do discurso. Para nossa sorte, porque o país a que nós pertencemos, somos proprietários, ele possui as principais reservas e os principais biomas do planeta [...] Nosso país possui outros biomas. Vamos aproveitar essa oportunidade que o mundo está de olho na Amazônia, nos nosso biomas, está discutindo preservação do meio ambiente [...] Vamos aproveitar a oportunidade para que as pessoas que têm falado na Amazônia, na proteção do meio ambiente, possam também visitar o Brasil, entender que a forma melhor de preservar a natureza é garantir que as pessoas que fizeram inicialmente seu dever de casa precisam ter garantido o direito de desenvolvimento igualitário, direito de entendimento que sua família terão as mesmas oportunidades dos filhos dos franceses que estão em Paris, ou dos filhos norte-americanos", continuou Sabino.

"O que não vamos aceitar nunca é que líderes empresariais, políticos, sociais, que ao preço da miséria de muitos de nós brasileiros, o planeta seja salvo. Tão importante quanto salvar o planeta é garantir o desenvolvimento daqueles que vivem nas margens da floresta e dos rios", completou.

