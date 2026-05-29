27 praias da Bahia são consideradas impróprias neste fim de semana; Salvador lidera

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Pelo menos 27 trechos do litoral baiano foram classificados como impróprios para banho neste fim de semana, segundo o novo boletim de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). O levantamento aponta áreas com risco para recreação devido à qualidade da água, enquanto outras regiões seguem liberadas para os banhistas.

As análises são realizadas semanalmente pelo órgão estadual e seguem critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), com monitoramento de bactérias indicadoras de contaminação, como a Escherichia coli (E. coli).

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Salvador concentra maior número de pontos impróprios

Na capital baiana, dez trechos aparecem na lista de praias inadequadas para banho. Os pontos classificados como impróprios são São Tomé de Paripe, Tubarão, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Armação, Boca do Rio, Corsário e Patamares.

Apesar disso, Salvador ainda mantém 26 trechos próprios para recreação. Entre eles estão praias bastante frequentadas como Porto da Barra, Farol da Barra, Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Itapuã, Stella Maris e Flamengo.

Litoral Norte tem apenas três praias inadequadas

No Litoral Norte, o boletim aponta situação mais favorável. Apenas os trechos de Vilas do Atlântico, Buraquinho e Busca Vida foram considerados impróprios para banho.

As demais praias monitoradas seguem liberadas, incluindo destinos turísticos bastante procurados como Praia do Forte, Guarajuba, Itacimirim, Imbassaí, Porto de Sauípe e Subaúma.

Baía de Todos-os-Santos registra seis pontos com restrição

Na região da Baía de Todos-os-Santos, o Inema classificou como impróprios os trechos de Madre de Deus, Nossa Senhora, Mutá, Cações e Mar Grande.

Em contrapartida, outras 22 praias analisadas apresentaram condições adequadas para banho, entre elas Bom Jesus dos Pobres, Cabuçu, Salinas das Margaridas, Berlinque, Itaparica, Barra do Gil e Ponta de Areia.

Sul da Bahia também tem alerta em praias de Ilhéus

Na Costa do Cacau, seis dos 18 trechos monitorados foram considerados inadequados. Todos os pontos impróprios ficam em Ilhéus: Concha, Marciano, Malhado, Avenida, Cristo e Olivença.

Já as praias classificadas como próprias incluem Pé de Serra, Ponta da Tulha, Barra de São Miguel, Opaba, Milionários, Corurupe, Costa de Canavieiras, Itacaré e Lençóis.

Costa do Descobrimento tem todos os trechos liberados

O cenário mais positivo aparece na Costa do Descobrimento. Segundo o boletim do Inema, todos os nove pontos monitorados na região foram considerados próprios para banho.

Entre os locais liberados estão Araçaípe, Nativos, Mucugê, Taperapuã, Coroa Vermelha e Lençóis.

Recomendações aos banhistas

O Inema orienta a população a evitar o banho de mar em períodos chuvosos e em locais próximos a canais, galerias pluviais, córregos e rios urbanos. A recomendação também vale para áreas onde a água apresente manchas ou alteração na coloração, o que pode indicar contaminação.

O boletim completo de balneabilidade pode ser acessado no site oficial do órgão e no aplicativo “Vai dar Praia”, disponível para Android e iOS.