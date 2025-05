Uma das opções é o restaurante Cabana do João - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quem não gosta de comer bem, não é mesmo? Mas comer bem sem pagar muito é melhor ainda. E Salvador tem alguns restaurantes interessantes para quem procura uma boa opção sem precisar desembolsar quantias muito altas.

O Portal A TARDE separou 7 opções de lugares que oferecem experiências gastronômicas marcantes “no precinho”. Tem opção para quem gosta de frutos do mar, de uma boa comida caseira, grelhados, comida oriental e muito mais.

Confira 7 restaurantes de Salvador para quem quer comer bem sem gastar muito:

1 - Restaurante Casarrara

Restaurante Casarrara | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Desde 1981 encantando o paladar de Salvador”. É assim que o Casarrara se apresenta nas redes sociais. O restaurante é especializado em culinária regional, internacional e tem opções para os vegetarianos. Ou seja, oferece desde aquela comida caseira, até pedidos mais rebuscados. Além disso, tem diversas opções para os amantes de pizza também.

Os pratos veganos custam a partir de R$ 51,90 e os regionais saem a partir de R$ 53,90. As opções de frutos do mar estão com um preço a partir de R$ 67,90.

O restaurante Casarrara fica localizado no bairro Matatu de Brotas, e tem também na Pituba. As reservas podem ser feitas através do link disponível no perfil do estabelecimento no Instagram. O cardápio pode ser conferido por lá também.

2- Ki-Mukeka

Ki-Mukeka | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Ki-Mukeka tem unidades na Pituba, Armação, Itapuã, Shopping Barra, Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping.

O estabelecimento tem entradas que custam a partir de R$ 32,90 e opções de carnes e aves a partir de R$ 78,90. O cardápio pode ser conferido através do link disponível no perfil do estabelecimento no Instagram.

3 - Porto Brasil Gourmet

Porto Brasil Gourmet | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Porto Brasil Gourmet é um restaurante especializado em pratos grelhados, na chapa e comida japonesa. O empreendimento fica localizado na Pituba. O empreendimento oferece rodízio de camarão de domingo a sexta-feira por R$ 69,90.

Todos os detalhes sobre cardápio e reservas são disponibilizados pelo número disponível no Instagram do estabelecimento.

4 - O Picuí

O Picuí | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O restaurante O Picuí, apesar de ser bastante conhecido em Salvador, tem um cardápio com preços acessíveis. Sua especialidade é a gastronomia baiana. O estabelecimento tem entradas que custam a partir de R$ 28,90 e refeições para até 2 pessoas por R$ 72,90. O cardápio pode ser conferido no site do restaurante.

O Picuí tem unidades no bairro Jardim Armação, em Salvador, e em Feira de Santana.

5 - Churrascaria Quem Diria

Churrascaria Quem Diria | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Churrascaria Quem Diria fica localizada em Jardim Cajazeiras e tem opções a partir de R$ 51,40. Mais detalhes no perfil do estabelecimento no Instagram.

6 - Cabana do João

Uma das opções é o restaurante Cabana do João | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Cabana do João é um restaurante especializado em frutos do mar, com destaque para a culinária baiana. O empreendimento fica localizado na Rua. Manoel Antônio Galvão, 30, em Patamares. As reservas podem ser feitas pelo número disponível no Instagram do estabelecimento.

7 - Meu Chapa Restaurante

Meu Chapa Restaurante | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Meu Chapa Restaurante tem unidade no Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela, Shopping Center Lapa, Shopping Bela Vista e Shopping Barra.

O estabelecimento oferece buffet livre e o cardápio completo pode ser conferido no perfil oficial do restaurante no Instagram.